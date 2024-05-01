Какой маникюр подходит женщинам после 60: на что стоит обратить внимание

Маникюр – это не просто эстетический элемент, но способ подчеркнуть красоту рук. Однако с возрастом кожа теряет эластичность, появляются морщинки, а ногти становятся более ломкими. Это делает выбор маникюра для женщин по 60 более сложным задачам. Об этом пишет Главред.

Вот 5 секретов, которые помогут вам сделать правильный выбор:

Не бойтесь ярких цветов!

Забудьте о стереотипах, которые после 60 лет можно использовать только нейтральные оттенки лака. Яркие цвета, напротив, визуально делают руки моложе и подчеркивают вашу индивидуальность. Не бойтесь экспериментировать с коралловым, красным, розовым или другими любимыми цветами.

Откажитесь от прозрачных лаков.

Чудный маникюр не визуально омолаживает руки, а наоборот, подчеркивает недостатки. Прозрачные лаки тоже не рекомендуются, ведь они могут подчеркнуть вены на руках.

Выбирайте классическую форму ногтей.

Острые ногти "балерина" или "стилеты" не подходят для женщин за 60 лет, ведь они зрительно старят руки. Лучше выбирать миндалевидную или овальную форму ногтей, делающих руки более изящными.

Не пренебрегайте уходом за руками и ногтями.

С возрастом ногти нуждаются в более тщательном уходе. Используйте увлажняющие кремы, укрепляющие маски и другие средства, чтобы ваши ногти были здоровыми и красивыми.

Добавьте немного нежности с цветочным дизайном.

Цветочный маникюр – это отличный способ подчеркнуть женственность и элегантность. Не перегружайте ногти чрезмерным количеством цветов, а лучше выберите несколько изящных узоров.

Помните: главное – это то, чтобы маникюр вам нравился и подчеркивал вашу красоту. Не бойтесь экспериментировать и искать новые идеи!

Дополнительные советы:

Используйте глянцевый лак, ведь он зрительно делает ногти более длинными и изящными.

Не забывайте об уходе за кутикулой. Обрезанная и увлажненная кутикула делает руки более ухоженными.

Регулярно делайте маникюр, чтобы ваши ногти всегда находились в идеальном состоянии.

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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