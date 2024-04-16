Какой продукт следует исключить людям после 60: вы будете удивлены

После 60 лет в организме происходят естественные изменения, влияющие на обмен веществ, работу внутренних органов и требующие корректировки рациона.

Изменения в обмене веществ:

Замедление метаболизма С возрастом обмен веществ замедляется, что может привести к набору лишнего веса.

С возрастом обмен веществ замедляется, что может привести к набору лишнего веса. Утрата зубов: Потеря зубов может осложнить пережевывание пищи и усвоение питательных веществ.

Изменения во внутренних органах:

Пищевод: Пищевод может стать изогнутым, что может затруднить проглатывание пищи.

Пищевод может стать изогнутым, что может затруднить проглатывание пищи. Желчный пузырь: Желчный пузырь может удлиниться, что может привести к проблемам с желчевыделением.

Желчный пузырь может удлиниться, что может привести к проблемам с желчевыделением. Кишечник: В кишечнике уменьшается количество молочнокислых бактерий, что может привести к проблемам с пищеварением.

Об этом пишет Радиотрек.

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Рекомендации по питанию:

Частота приемов пищи: есть 4-5 раз в сутки. Это поможет стимулировать метаболизм и лучше усвоить питательные вещества.

есть 4-5 раз в сутки. Это поможет стимулировать метаболизм и лучше усвоить питательные вещества. Энергетическая ценность: Общая энергетическая ценность блюд не должна превышать 2200 калорий. Это поможет контролировать вес и предотвратить набор лишних килограммов.

Белок: употреблять достаточное количество белка. Белок важен для поддержания мышечной массы и иммунной системы. Хорошими источниками белка есть мясо, рыба, птица, яйца, бобовые и орехи.

употреблять достаточное количество белка. Белок важен для поддержания мышечной массы и иммунной системы. Хорошими источниками белка есть мясо, рыба, птица, яйца, бобовые и орехи. Жиры: Предпочитать ненасыщенные жиры, содержащиеся в рыбе, оливковом масле, авокадо и орехах. Ограничивать потребление насыщенных и трансжиров, содержащихся в жирном мясе, колбасах, фастфуде и кондитерских изделиях.

Углеводы: употреблять сложные углеводы, содержащиеся в цельнозерновых продуктах, овощах и фруктах. Ограничивать потребление простых углеводов, содержащихся в белом хлебе, сахаре и кондитерских изделиях.

употреблять сложные углеводы, содержащиеся в цельнозерновых продуктах, овощах и фруктах. Ограничивать потребление простых углеводов, содержащихся в белом хлебе, сахаре и кондитерских изделиях. Овощи и фрукты: употреблять много овощей и фруктов. Они являются источниками витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов.

употреблять много овощей и фруктов. Они являются источниками витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Кисломолочные продукты: употреблять кисломолочные продукты. Они содержат пробиотики, которые полезны для пищеварения.

Вода: Пить много воды. Вода важна для поддержания водного баланса организма и выведения токсинов.

Пить много воды. Вода важна для поддержания водного баланса организма и выведения токсинов. Отказ от вредных привычек: отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Напомним, мы уже писали, почему стоит включить в свой рацион булгур.

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