Какой продукт снижает риск заболеть раком вдвое: ученые советуют есть это каждый день

Новое исследование, проведенное учеными из Медицинского колледжа штата Пенсильвания, показало, что большее потребление грибов связано с меньшим риском развития рака.

Систематический обзор и метаанализ, опубликованный в журнале Advances in Nutrition. Анализируя данные более 19 500 больных раком, исследователи изучили связь между потреблением грибов и риском развития рака, сообщается на сайте Института рака штата Пенсильвания.

Выводы показали, что люди, которые ели 18 граммов грибов (приблизительно от 1/8 до 1/4 стакана) ежедневно, имели на 45% меньший риск развития рака по сравнению с теми, кто не ел грибов.

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"Грибы являются крупнейшим диетическим источником эрготионеина, который является уникальным и мощным антиоксидантом и защитником клеток", – сказал Джибрил М. Ба, аспирант кафедры эпидемиологии Медицинского колледжа штата Пенсильвания. "Восстановление антиоксидантов в организме может помочь защитить от окислительного стресса и снизить риск рака".

Исследование также показало, что сильнейшая связь была с раком молочной железы, при этом люди, регулярно евшие грибы, имели значительно более низкий риск развития этой болезни.

"В целом эти выводы дают важные доказательства защитного действия грибов против рака", — сказал соавтор Джон Ричи, исследователь Института рака штата Пенсильвания и профессор здравоохранения и фармакологии. "Нужны будущие исследования, чтобы лучше определить задействованные механизмы и конкретные типы рака, на которые можно повлиять".

Это исследование добавляет к растущему объему доказательств, свидетельствующих, что грибы могут иметь ряд преимуществ для здоровья.

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