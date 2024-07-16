Какой сорняк следует оставлять на огороде, чтобы повысить урожайность

Владельцы огородов часто ведут неустанную борьбу с различными сорняками, потому что убеждены, что чистые грядки – это залог успеха. Однако не все так однозначно. Со временем они могут обнаружить, что плодовитость их участков значительно снизилась, а растения страдают от болезней и не растут как следует.

Секрет заключается в том, что некоторые виды сорняков на самом деле полезны для огорода, ведь они обогащают землю необходимыми микроэлементами и укрепляют защитные силы культур. Команда UAportal рассказывает, какие именно сорняки стоит оставить на вашем участке, чтобы они способствовали здоровью растений и увеличивали урожай.

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Какие сорняки лучше не полоть на грядках

Мокрец является типичным представителем симбиотических сорняков, которые способствуют росту овощных культур, таких как томаты, перец, баклажаны и капуста. Его неглубокие корни не конкурирует за ресурсы с этими культурами, ведь они имеют более глубокую корневую систему. Мокрец, который распространяется по поверхности земли, помогает сохранять влажность и защищает почву от высоких температур, что является критически важным в летнюю жару. Этот сорняк также можно использовать в качестве мульчи, которая обогащает землю питательными веществами, поэтому его удаление может быть нецелесообразным, поскольку он приносит значительную пользу.

Полынь известна своими лекарственными свойствами, она используется как средство для снижения температуры, обезболивания и снятия воспаления. В садоводстве полынь ценна по нескольким причинам. Она выступает в роли природного антисептика, улучшая состояние почвы и защищая растения от болезней. Ее резкий запах эффективно отпугивает вредителей. Кроме того, полынь является источником минералов, таких как марганец, медь, цинк и железо, которые являются незаменимыми для здорового роста растений.

Напомним, ранее эксперты назвали лучший способ избавиться от сорняков без уксуса или копания.

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