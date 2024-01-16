Какой цвет постели выбрать, чтобы не испортить интерьер спальни: советы от дизайнеров

При выборе постельного белья многие руководствуются исключительно своими предпочтениями по цвету и фактуре. Однако, как показывают дизайнерские фото, цвет постельного белья может оказать существенное влияние на общее впечатление от спальни.

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Об этом пишет 24 канал.

Почему важно, чтобы цвет постельного белья гармонировал с общей цветовой гаммой в спальне?

Это создает чувство цельности и гармонии. Когда все элементы интерьера, включая постельное белье, выполненные в одной цветовой гамме, спальня выглядит стильнее и уютнее.

Защищает от переутомления. Когда цвет постельного белья контрастирует с цветом стен, мозг постоянно переключается между двумя разными оттенками. Это может привести к переутомлению и ухудшению качества сна.

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Как выбрать цвет постельного белья

Если вы хотите, чтобы цвет постельного белья гармонировал с общей гаммой цветов в спальне, выбирайте постельное белье того же оттенка, но светлее или темнее фактического цвета стен. Такой вариант будет выглядеть более естественным и элегантным.

Если вы хотите добавить спальни яркого акцента, можете выбрать белье яркого цвета. Однако в этом случае важно, чтобы постельное белье не являлось единственным ярким акцентом в спальне. Лучше, чтобы яркие цвета присутствовали и в других элементах интерьера, например в текстиле, аксессуарах или мебели.

Напомним, мы уже писали, как облегчить процесс стирки постели.

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