Какой вариант обгона разрешен водителю красного автомобиля: задача на знание ПДД (видео)

Водитель красного автомобиля намерен совершить обгон и включил соответствующий левый указатель поворота. Для этого он может обогнать только водителя желтого авто или обогнать и желтый, и синий автомобиль.

Какой вариант обгона разрешен водителю красного автомобиля? Об этом рассказали pdr2024tests.

Согласно пункту 14.5 ПДД, водитель, выполняющий обгон, может остаться на полосе встречного движения, если по возвращении на свою полосу ему придется снова начать обгон. Однако это допустимо при условии, что водитель не создаст опасности встречным транспортным средствам.

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Правилами двойной обгон не возбраняется. В задаче показана прерывистая разметка на дороге, поэтому двигаться можно по обоим вариантам.

Однако на участке дороги установлен дорожный знак 1.27 "Железнодорожный переезд со шлагбаумом". Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен не только на железнодорожном переезде, но и ближе, чем в 100 метрах перед ним.

Под знаком установлена табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта". До железнодорожного переезда еще 800 метров, поэтому выполнять обгон можно по обоим вариантам.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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