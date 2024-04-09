Какой вид сыра самый полезный для здоровья сердца: советы кардиолога

Любите творог, но переживаете за здоровье сердца? Не отчаивайтесь! Есть сыр, который не только не вредит, но может быть полезным.

Следуя этим советам из журнала Parade, вы сможете наслаждаться сыром без ущерба для здоровья. Не забывайте, что сыр – это лишь один из многих факторов, влияющих на здоровье сердца. Для поддержания здоровья сердца важно также вести активный образ жизни, правильно питаться и курить.

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Какой сыр самый лучший для сердца?

По словам кардиологов, лучший сыр для сердца – моцарелла.

Моцарелла содержит много белка, кальция и пробиотиков, полезных для кишечника и иммунитета.

В свежей моцарелле меньше насыщенных жиров и натрия, чем в других сырах.

Какие сыры лучше не есть?

Сильно обработанные и промышленные сыры могут быть вредны для сердца.

Сыры с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия не рекомендуются.

Как есть сыр, чтобы не вредить сердцу?

Ешьте сыр в умеренных количествах.

Выбирайте сыры с низким содержанием насыщенных жиров и натрия.

Сочетайте сыр с овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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