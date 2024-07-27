Какова будет очередность проезда автомобилей на перекрестке: задача на знание ПДД (видео)

Водители белого автомобиля и грузовика собираются повернуть налево, а водитель зеленой машины проехать прямо. На перекрестке установлены знаки приоритета.

Какова будет очередность проезда автомобилей? Об этом рассказали pdr2024tests.

На дороге зеленого автомобиля установлен знак 2.1 "Дать дорогу". Перед водителями грузовика и белого авто видны знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

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Поскольку грузовик и белый автомобиль находятся на главных дорогах, водитель зеленого автомобиля проедет последним. В то же время, знаки не определяют очередность для транспортных средств на главной дороге.

В таком случае водители должны руководствоваться правилом "правой руки" - отдать предпочтение движению приближающегося транспортного средства. Таким образом, водитель белого авто проедет вторым, а грузовики – первым.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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