Какую еду нельзя употреблять с брекетами: важные советы
Брекеты – это эффективный способ исправления прикуса в любом возрасте. С их помощью можно устранить дефекты расположения зубов даже в зрелом возрасте.
Однако при лечении брекетами важно соблюдать определенные правила, в частности, ограничения в питании. Об этом пишет ТСН. Что можно есть с брекетами, а от чего лучше отказаться, разберемся дальше.
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Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить здоровье зубов и сделать процесс ношения брекетов максимально комфортным. Помните, что правильное питание – это залог успешного лечения!
Продукты, которые не рекомендуется употреблять с брекетами:
1. Твердые продукты:
- Целые овощи и фрукты (например морковь, яблоки) – их нужно нарезать маленькими кусочками.
- Конфеты, печенье – они не только жесткие, но и вредные для зубов.
- Орехи – их тоже рекомендуется измельчать.
2. Мелкозерновые продукты:
- Семена кунжута, мака.
- Киви, клубника и другие ягоды/фрукты с мелкими зернышками.
3. Прилипающие продукты:
- Мармелад.
- Жвачки.
- Желейные конфеты.
- Батончики и конфеты с нугой.
- Чипсы.
4. Пигментировочные продукты:
- Красная свекла и другие пигментированные овощи.
- Красные ягоды.
- Красное вино.
- Кофе.
- Сладкие газированные напитки.
Продукты, которые рекомендуется употреблять с брекетами:
- Овощи и рыбы, приготовленные на пару.
- Крем-супы.
- Разнообразные пюре.
- Мягкий творог.
- Вареные яйца.
- Мягкие овощи и фрукты.
- Морепродукты, рыба.
- Злаки.
- Молочные продукты.
Общие рекомендации по питанию с брекетами:
- Ешьте пищу небольшими кусочками, тщательно пережевывая.
- Предпочитайте мягкую пищу, которая не застревает между зубами и брекетами.
- Пейте много воды, чтобы стимулировать слюноотделение и очищение полости рта.
- После каждого приема пищи чистить зубы специальной щеткой для брекетов, использовать зубную нить и ополаскиватель.
- Регулярно посещать стоматолога для обзоров и коррекции брекет-системы.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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