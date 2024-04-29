Какую функцию выполняет кольцо под крышкой масла: вы будете поражены

Часто во время приготовления пищи мы льем на сковороду больше масла, чем нужно, из-за чего блюдо получается жирным, а масло тратится впустую. Однако эту проблему можно легко устранить с помощью простого лайфхака с использованием крышки от бутылки с маслом.

Многие ошибочно полагают, что зеленая вкладка с кольцом на крышке предназначена только для индикации того, была ли бутылка открыта, и после открытия ее выбрасывают. На самом деле у этой вкладки есть и другое назначение, которое поможет вам экономить масло и контролировать его порционное добавление. Об этом пишет Daily Star.

Как использовать вкладку из крышки от масла:

Снимите крышку из бутылки масла. Удалите зеленую вкладку с кольцом. Переверните вкладку вверх дном и вставьте ее обратно в крышку, оставив небольшие щели по бокам. Закройте бутылку крышкой.

Теперь, когда вы будете наливать масло на сковороду, оно будет выливаться медленно через щели, что позволит вам легко контролировать его количество.

Сколько растительного масла использовать при приготовлении?

Количество масла, которое следует использовать при приготовлении, зависит от конкретного рецепта, типа блюда и ваших личных предпочтений по вкусу и калорийности.

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Вот несколько общих советов:

Для жарки: 1-2 столовых ложки масла на сковороду.

1-2 столовых ложки масла на сковороду. Для выпечки: 1/2-1 чайная ложка растительного масла на форму для выпечки.

Для салатов: 1-2 столовых ложки масла на порцию.

1-2 столовых ложки масла на порцию. Для маринования: 1-2 столовых ложки масла на порцию мяса или овощей.

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