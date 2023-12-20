Какую функцию выполняет отверстие в доске для нарезки продуктов: вы будете удивлены

Разделочная доска – это незаменимый помощник на кухне. Она используется для нарезки, измельчения, перемешивания и других кулинарных операций. Но знаете ли вы, что доска имеет скрытую функцию, которая может значительно облегчить процесс приготовления блюд?

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Об этом пишет ТСН.

Обычно разделочные доски имеют отверстие в верхней части. Он может быть прямоугольным, овальным или круглым. Это отверстие обычно используется в качестве ручки для подвешивания доски или ее удержания. Но он также может использоваться для перемещения нарезанных продуктов в миску или кастрюлю.

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Чтобы использовать отверстие в доске для переноса продуктов, выполните следующие действия.

Порезать продукты на разделочной доске. Поднять доску за отверстие. Наклонить доску так, чтобы продукты попали в миску или кастрюлю.

Этот способ переноса продуктов имеет несколько преимуществ:

Продукты не падают на пол.

Этот способ удобен, если у вас нет ассистента.

Этот способ позволяет перемещать продукты на большое расстояние.

Напомним, мы уже писали о полезных лайфхаках, которые можно использовать на кухне.

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