Какую кутью готовят на Сочельник: пошаговый рецепт главного блюда Рождества 2023
Главным блюдом Святого вечера (вечер перед Рождеством) является кутья. Это блюдо на праздники готовят трижды – на Сочельник (богатая кутья), на Маланки (щедрая кутья) и накануне Крещения (голодная кутья).
В этом году украинцы Сочельник празднуют 24 декабря. На эту дату нужно готовить щедрую кутью, в которую добавляют сухофрукты, мед и орехи, сушеные ягоды.
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Грецкие орехи в блюде символизируют пожелание крепкого здоровья тем, кто пробует это блюдо, мак – богатство и достаток для всей семьи, мед с изюмом предвещают "сладкую жизнь".
Традиционную кутью готовят из пшеницы. Однако в разных регионах страны главное блюдо Святого вечера готовят из риса, перловки, пшена или даже булгура.
Классический рецепт богатого кутьи
Ингредиенты на рождественскую кутью:
- Пшеница (толченая) – стакан (200 граммов)
- Орехи грецкие – 50 г
- Изюм – 50 г
- Мак – 100 г
- Сахар – столовая ложка (не нужен, если добавите мед)
- Сухофрукты – 250 г
- Курага – 40 г
- Мед – столовая ложка
- Узвар – ½ стакана
- Соль – щепотка, для варки крупы
Как готовить кутью на сочельник
Пшеницу следует замочить на ночь в воде комнатной температуры, чтобы она быстрее сварилась.
Если у вас пшеница гарновка (толченая), то она сварится быстро, то есть не требует предварительного замачивания.
Перед отваркой промойте пшеницу и отварите в подсоленной воде. Пока варится пшеница, приготовьте компот из сухофруктов (сушеные яблоки, сливы, груши).
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Орехи измельчите и обжарьте на сухой сковороде до появления приятного запаха или золотистости.
Изюм и курагу нужно залить теплой водой, чтобы они размякли. Затем вытащить и измельчить ножом.
Мак на 10 мин залейте кипятком, а затем растолчите в ступке. Можно смолоть сухой мак в кофемолке или перебить блендером, а затем залить кипятком.
Из отварной пшеницы нужно слить лишнюю воду, добавить мед, мак, сухофрукты, орехи и залить компотом. Добавим, что кутью сведено подавать на Сочельник до появления первой звезды и пробовать ее первой. Также есть такой обычай носить кутью родственникам и близким людям, живущим отдельно, угощать их этим кушаньем, желая тем самым им благополучия и всего доброго.
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