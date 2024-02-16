Какую овсянку следует употреблять утром: ответ диетолога
Овсянка – популярный завтрак, но действительно ли она полезна? Но какая от нее польза и жалко, как правильно готовить? Об этом читайте дальше.
Овсяная каша – популярный завтрак, который считается полезным и сбалансированным. Диетолог Людмила Гончарова рассказала, какая овсянка будет полезна, а что лучше не есть утром.
Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть
Польза овсянки:
- Микроэлементы, органические кислоты и витамины.
- Благоприятное влияние на работу организма.
Важно:
- Усвояемость овсянки зависит от способа приготовления.
- Лучше готовить кашу на воде, а не на молоке.
- Цельное или плющеное зерно полезнее, чем хлопья.
- Добавляйте свежие или замороженные ягоды/фрукты.
Самая полезная овсянка:
- Из цельного или плющеного зерна.
- Приготовлена на воде.
- С ягодами/фруктами.
Альтернативы овсянцы:
- Пшенная каша
- Гречневая каша
- Кукурузная каша
- Запеченное мясо с салатом
- Яйца с зеленью
Самый плохой завтрак:
- Рафинированные продукты: выпечка, круассаны, торты, конфеты, джемы, колбаса, копченые сыры.
Помните:
- Завтрак должен быть из натуральных продуктов.
- Выбирайте пищу, которую хорошо усваивает ваш организм.
Читайте также:
- Сколько воды нужно выпивать каждый день, чтобы похудеть
- Ученые рассказали, как кофе дарит организму бодрость, но есть нюанс
- Что происходит с вашим телом, когда вы едите оливки каждый день
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Советуем также обратить внимание на рецепт полезной яичницы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!