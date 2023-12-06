Какую пищу следует употреблять зимой, чтобы не болеть: ответ иммунолога

Все мы мечтаем избежать простуд и других болезней зимой, и иммунолог доктор Дженна Макчиоки делится простыми советами, как оставаться здоровым в течение этого холодного сезона.

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В своей беседе с "I Paper" она отмечает важность питания в соответствии с сезоном как ключевым элементом поддержания иммунитета зимой. Растения также страдают от короткого дня и нехватки света, поэтому выбор сезонных продуктов может обеспечить больше питательных веществ, чем те, которые не соответствуют сезону.

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"Наше самочувствие переплетается с изменениями сезонов. Так же, как мы приспосабливаемся к незначительным изменениям температуры и продолжительности дня, так и растения, которые мы едим. Вот почему я прилагаю сознательные усилия, чтобы согласовать свой рацион с сезоном", – объясняет иммунолог.

Согласно ее советам, выбранные ею продукты, такие как кабачки и тыквы, богаты бета-каротином (растительным витамином А), особенно полезным в зимний период. Добавление трав, таких как розмарин или чабрец, делает эти блюда не только полезными, но и вкусными.

Относительно витамина C, иммунолог рекомендует употреблять продукты, богатые им, включая ежевику, бузину и сацуму, поддерживающие иммунную систему. Важным элементом пищи также являются ферментированные продукты, например кимчи, и регулярное потребление грибов, содержащих бета-глюканы, поддерживает иммунитет.

Доктор Макчиоки советует также заменить обычный чай или кофе на травяные чаи, чтобы обеспечить достаточную гидратацию, что особенно важно зимой, когда многие забывают о жажде. Следуя этим простым советам, вы сможете поддержать свой организм и остаться здоровыми в течение зимнего сезона.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, какие продукты богаты кальцием и витамином D.

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