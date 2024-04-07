Какую специю добавить в свой рацион гипертоникам, чтобы снизить давление
Гипертония – проблема знакомая многим. Не всегда под рукой есть лекарство, чтобы быстро снизить давление. Вот здесь на помощь приходят народные средства.
Один из них – кардамон. Эта известная специя может помочь снизить давление в считанные минуты. Диетология Павитра Н. Радж рекомендует добавлять кардамон в чай. Всего одна чайная ложка этой специи творит чудеса! К тому же кардамон делает чай невероятно ароматным и вкусным.
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Почему кардамон так полезен для гипертоников?
- Он обладает антиоксидантными и мочегонными свойствами.
- Улучшает работу сердца и сосудов.
- Помогает снизить уровень "плохого" холестерина.
- Укрепляет сердечную мышцу.
В Индии кардамон называют "королем пряностей". И не зря! Это настоящий кладезь полезных веществ, которые дарят нам здоровье и долголетие.
Добавьте кардамон в свой рацион – и ваше сердце скажет вам "спасибо"!
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Вот несколько рецептов с кардамоном, которые помогут вам снизить давление:
- Чай с кардамоном: Добавьте 1 чайную ложку кардамона в чайник с чаем. Заварите чай и дайте ему настояться 5-10 минут.
- Молоко с кардамоном Добавьте 1 чайную ложку кардамона в стакан теплого молока. Перемешайте и выпейте.
- Кефир с кардамоном Добавьте 1 чайную ложку кардамона в стакан кефира. Перемешайте и выпейте.
Помните, что кардамон – это не панацея. При гипертонии важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, регулярно заниматься спортом и принимать лекарства, предназначенные вашим лечащим врачом.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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