Календарь магнитных бурь на декабрь 2023 года: когда опасные даты
Последний месяц 2023 года обещает быть активным в отношении геомагнитных колебаний. Благодаря мощной активности Солнца уже 1 декабря К-индекс магнитной бури достигнет 7 баллов из 9 возможных.
Согласно данным центра Meteoagent, 2 декабря геомагнитные колебания стихнут до 5 баллов, однако еще могут быть опасны для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.
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Во время мощных геомагнитных колебаний метеозависимые могут ощутить неприятные симптомы, такие как головная боль, усталость, бессонница, нарушение сердечного ритма, скачки артериального давления, головокружение, депрессивные состояния и т.д.
Календарь магнитных бурь на декабрь 2023 года (предварительные показатели):
- 3 декабря – спокойная геомагнитная ситуация
- 4 декабря – четырехбалльная буря
- 5 декабря – пятибалльный шторм
- 6 и 7 декабря – четырехбалльные колебания магнитосферы
- 8-11 декабря – период затишья
- 12 декабря – четырехбалльная буря
- 13-17 декабря – период покоя
- 18 декабря – пятибалльные удары
- 19-20 декабря – зеленый уровень, безопасный
- 21 декабря – красный уровень, К-индекс 5
- 22-23 декабря – бури средней интенсивности
- С 24 по 31 декабря предварительно бурь не прогнозируется.
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