Календарь магнитных бурь на конец февраля 2024 года: придется пережить еще два мощных шторма

Магнитные бури сегодня, 16 февраля 2024 года, снизили свою силу до К-Индекса 3, относящегося к безопасному, зеленому уровню геомагнитных штормов. Однако уже в скором времени они достигнут 5 баллов – опасный, красный уровень.

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По данным центра Meteoagent, пятибалльные штормы ударят 18 и 19 февраля. Это будут геомагнитные штормы, которые повлияют на метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

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Магнитные бури: календарь

Что означает магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной плазмы. Эти выбросы могут влиять на работу электросетей, спутников и систем связи, а также самочувствие людей.

Кто ощущает магнитные бури?

Воздействие магнитных бурь чувствуют:

Люди с метеозависимостью

Люди с хроническими заболеваниями

Пожилые люди

Беременные женщины

Дети

Как магнитные бури оказывают влияние на человека?

Магнитные бури могут вызвать:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Слабость

Снижение трудоспособности

Нарушение сна

Обострение хронических заболеваний

Что пить, когда магнитные бури?

Во время магнитных бурь рекомендуется пить больше воды. Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые могут помочь оградить организм от воздействия магнитных бурь. Можно попробовать отвар ромашки: оказывает успокаивающий эффект и может помочь при головной боли и нарушениях сна. Настой шиповника содержит витамин С, который может помочь укрепить иммунную систему.

Также рекомендуется:

Избегать стрессов

Соблюдать режим дня

Заниматься физическими упражнениями

Принимать контрастный душ

Употреблять пищу, богатую витаминами и минералами

Если вы чувствуете сильное воздействие магнитных бурь, обратитесь к врачу.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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