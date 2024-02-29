Календарь магнитных бурь на март 2024: когда ждать опасных дат

В течение марта на Земле ожидается несколько магнитных бурь. Ученые предупредили о пяти опасных периодах.

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Ученые из Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США обнародовали календарь геомагнитных штормов на март.

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График магнитных бурь на март 2024

4 марта: ожидается магнитная буря небольшой силы, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

10 марта: прогнозируется магнитная буря, которая может оказать значительное влияние на людей с хроническими заболеваниями, а также вызвать головные боли у метеочувствительных людей.

15-16 марта: рекомендуется быть особенно осторожными людям с хроническими заболеваниями, ведь магнитные бури могут привести к их обострению. Важно следить за самочувствием и иметь при себе необходимые лекарства.

21-22 марта: ожидается менее сильная буря, но возможна бессонница и головная боль.

27-28 марта: прогнозируются магнитные бури средней силы, которые могут вызвать перепады давления и повлиять на общее самочувствие людей с проблемами АД.

Рекомендации:

Следите за прогнозами магнитных бурь.

Защищайте себя от солнечного излучения.

Пейте много воды.

Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами.

Высыпайтесь.

Избегайте переутомления и стрессов.

При ухудшении самочувствия обратитесь к врачу.

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