Календарь огородника на осень: когда и как сеять озимую свеклу, какой сорт выбрать

Посев свеклы осенью позволяет получить ранний урожай уже следующей весной. Это позволяет собрать овощи на несколько недель раньше обычного, что особенно актуально для тех, кто хочет наслаждаться свежими продуктами уже в начале сезона. Главное – выбрать правильное время и сорта, подходящие для подзимнего посева.

Специалисты советуют использовать холодостойкие и раннеспелые сорта свеклы, которая не выбрасывает стрелки. Такие сорта способны выдерживать низкие температуры и дают здоровую лестницу с наступлением весеннего тепла. Важно помнить, что урожай, выращенный таким способом, не подходит для длительного хранения, поэтому его следует употребить быстрее, пишет Zemliak.com.

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Оптимальное время для осеннего посева свеклы – октябрь или ноябрь, когда температура воздуха стабильно держится на уровне +2°C, но не ниже -5°C. Важно не спешить с севом, ведь если сделать это слишком рано, семена могут прорасти из-за потепления, и первые морозы уничтожат молодые всходы.

Для успешного посева важно выбрать хорошо освещенные участки без сквозняков. Почва должна быть плодородной и хорошо подготовленной. Подготовку участка следует начать еще в сентябре: перекопать грунт на глубину не менее 25 см, очистить его от сорняков и внести удобрения.

Посадка свеклы. Источник: dim-sad-gorod.com

Вот несколько важных советов для тех, кто планирует сеять свеклу под зиму. Во-первых, выбирайте правильное время – посев можно проводить даже при температуре почвы +2-4°C. Во-вторых, высевайте на 25-30% больше семян, чем весной. И главное – используйте только холодостойкие сорта, такие как "Патрик", "Астар F1", "Борус" и другие.

Осенние сорта свеклы имеют свои преимущества, однако для продолжительного хранения лучше высаживать весенние сорта. Если же вы стремитесь к раннему урожаю, подзимний посев станет отличным решением, которое позволит вам собрать свежие овощи раньше и насладиться их полезными свойствами уже в весенние месяцы.

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