Календарь садовода-огородника на август 2024: что обрезать, садить, благоприятные и неблагоприятные дни

Август – месяц активной работы в саду и огороде, который требует внимания к плодовым деревьям и овощным культурам. Первая важная задача – подкормка плодовых деревьев. Яблони, груши и сливы нуждаются в дополнительных удобрениях после сбора урожая, в частности суперфосфата и сульфата калия.

Важно также регулярно собирать падалицу, ведь это поможет избежать распространения болезней и вредителей. Осыпавшиеся плоды следует собирать ежедневно и закапывать или вывозить с участка, сообщает GradinaMax.

Для поддержки деревьев, особенно с большим урожаем, следует поставить подпорки под ветки. Это поможет избежать их повреждения под тяжестью плодов. Также необходимо обмотать места контакта подпорок с ветками мешковиной для защиты коры.

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Обрезка побегов малины после сбора урожая способствует лучшему плодоношению в следующем году. Важно вырезать все побеги, уже принесшие плоды, на уровне с почвой и проредить побеги текущего года, оставляя сильнейшие.

Виноград также нуждается в обрезке в августе. Укорочение побегов текущего года поможет лозам вызреть к началу холодов, что обеспечит лучшую зимовку и урожай в следующем году.

В огороде важно прищипнуть верхушки томатов, чтобы направить все силы растений на созревание плодов. Подкладка дощечек под арбузы и дыни защитит плоды от подгнивания. Также можно сеять скороспелые овощи и зелень, а на освобожденных грядках сидераты для улучшения почвы.

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1 августа – подкормите многолетние садовые цветы и комнатные растения, прожгите сорняки.

2-3 августа – время для подкормки, полива и обработки растений от вредителей в саду и огороде.

4 августа – молодой месяц, растения не беспокоить, но составьте план посадок.

5-8 августа – подготовьте почву, подкормите растения и посадите засухоустойчивые культуры, садовые цветы, сидераты.

9-11 августа – идеальное время для рассадки многолетников и сеянцев двухлетников.

12-13 августа – поливайте и подкармливайте растения, ухаживайте за томатами.

14-18 августа – продолжайте посадку цветов, деревьев, кустарников, сидератов, сбор урожая и обработку растений.

19 августа – полнолуние, растения лучше не беспокоить, планируйте будущие посадки.

20-31 августа – обрабатывайте сад и огород, храните урожай, перекапывайте грядки, поливайте и подкармливайте растения.

Этот календарь поможет рационально распределить время и ресурсы для максимального урожая.

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