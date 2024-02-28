Канадский подросток воспроизвел луч смерти Архимеда (фото)

Канадский школьник Бренден Сенер решил проверить, возможно ли Архимеду поджечь римские корабли с помощью зеркал. Сенер построил миниатюрную модель "луча смерти" с нагревательными лампами и зеркалами.

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Он обнаружил, что установка значительно повысила температуру цели, что свидетельствует, что идея Архимеда могла быть не такой уж фантастической. Однако Сенер отмечает, что для поджога кораблей понадобилось бы гораздо больше зеркал и более мощный источник тепла, пишет SciencAlert.

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Другие исследователи также пытались воспроизвести "луч смерти" Архимеда, но с разным успехом.

Историки не уверены, действительно ли Архимед использовал зеркала для сожжения римских кораблей, но исследование Сенера показывает, что это возможно.

Ученые и историки отмечают, что Архимед располагал другим оружием, которое было менее требовательным и более экономически эффективным. Некоторые предложили сжечь римские корабли паровые пушки или зажигательные смеси.

Возможно, греки также использовали зеркала, чтобы ослепить моряков. Отражающие поверхности и огненные лодки могли слиться в последующие столетия, возможно, создав миф о луче смерти.

Напомним, в Испании обнаружили пещеру-гробницу, в которой лежали тысячи скелетов людей и животных.

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