Капает вода из крана: как решить проблему

Раздражающий звук капающего крана не только портит нервы, но и приводит к бесполезному расходу воды и денег. Чтобы его устранить, не обязательно вызывать мастера. Можно решить проблему самостоятельно. Об этом пишет Plumping Repair.

Вот несколько шагов, которые помогут вам самостоятельно устранить эту проблему:

Определите тип крана:

Двухвентильный: имеет два отдельных вентиля для горячей и холодной воды.

имеет два отдельных вентиля для горячей и холодной воды. Однорычажный: управляется одним рычагом, регулирующим температуру и напор воды.

Перекройте воду:

Двухвентильный: закрутите вентили под раковиной по часовой стрелке до упора.

закрутите вентили под раковиной по часовой стрелке до упора. Однорычажный: найдите под раковиной вентиль с резьбой и затяните его гаечным ключом, пока вода не перестанет течь.

Разберите кран:

Двухвентильный:

Снимите декоративные колпачки с вентилей.

Открутите винты, фиксирующие ручки.

Снимите ручки и шайбы.

Аккуратно открутите клапанную гайку гаечным ключом.

Извлеките прокладку.

Однорычажный:

Снимите декоративную рычажную накладку.

Открутите винт, фиксирующий рычаг.

Снимите рычаг.

Гаечным ключом открутите гайку, фиксирующую картридж.

Аккуратно извлеките картридж.

Осмотрите прокладку или картридж:

Прокладка: если она изношена, порвана или деформирована, замените ее новой.

если она изношена, порвана или деформирована, замените ее новой. Картридж: Если у него есть видимые повреждения, замените его новым.

Соберите кран:

Двухвентильный:

Установите новую прокладку.

Соберите кран в обратном порядке.

Включите воду и проверьте наличие течи.

Однорычажный:

Установите новый картридж.

Соберите кран в обратном порядке.

Включите воду и проверьте наличие течи.

Если проблема не решена:

Вызовите сантехника. Возможно, проблема более серьезная, чем замена прокладки или картриджа.

Дополнительные советы:

Перед разборкой крана сделайте фото, чтобы не забыть порядок сборки.

Используйте только те прокладки и картриджи, подходящие для типа крана.

Не затягивайте гайки слишком сильно, чтобы не повредить кран.

Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в сантехнику.

Напомним, мы уже писали, как отмыть краны в ванной от налета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!