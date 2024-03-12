Капуста Кимчи: самое популярное блюдо в Корее
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Капуста Кимчи
Капуста Кимчи - традиционное и самое популярное блюдо в Корее. Основными его ингредиентами являются пекинская капуста или редька со специальными специями. Используется молотый перец чили, чеснок, имбирь, семена кунжута, каштаны, кедровые орешки, морские водоросли. Обязательными ингредиентами являются: рыбный соус, соленые маленькие креветки, устрицы или паста из анчоусов.
- При мариновании следите, чтобы капуста была полностью покрыта маринадом. Более нежный вкус имеет капуста, если выдерживать ее при комнатной температуре в течение 2-3 дней. Затем хранить капусту в холодильнике.
- Капуста кимчи очень полезная. В ее составе содержится большое количество микроэлементов, витаминов. Имеется клетчатка и молочная кислота, образующаяся при сбраживании капустного сока. Она придает пряный и острый вкус капусте, способствует более длительному ее хранению.
Ингредиенты:
Капуста пекинская - 2 качана
Лук, морковь - по 1шт.
Чеснок очищенный - 1 небольшая чашка
Мука рисовая - 3 ст. л.
Имбирь свежий, лук зеленый - по вкусу
Корейский (или тайский) соус - 2 ст. л.
Сахар - 3 ст. л.
Соль, красный перец (можно купить в супермаркете в отделе "азиатские специи") - по вкусу
Вода - 2 стакана
- если честно, я купил готовый соус Кимчи, в китайском магазине и смазал листья пекинской капусты
- Все смазанные листья сложить в форму с крышкой и в холодильник на ферментацию
- Капуста Кимчи очень легко в приготовлении и очень полезна для организма
- Приятного аппетита