Картофельные галушки с курицей и грибами: рецепт вкусного ужина
Картофельное тесто:
1 кг картофеля
100 г яиц (2 шт)
180 г муки (6 ст. л. с горкой) соль
Дополнительно:
мука для формирования галушек
Мясная начинка:
200 г куриного фарша
1 луковица соль (по вкусу)
перец (по вкусу)
масло (для жарки)
Жареные грибы (к галушкам):
300 г грибов
1 луковица
соль (по вкусу)
масло (для жарки)
Приготовим картофельное тесто:
Очищаем, нарезаем и варим картофель до готовности.
Обязательно сливаем всю воду и делаем пюре (без добавления сливочного масла и молока).
Получается 800 г готового пюре, оставляем его охлаждаться.
Перекладываем в миску охлажденное пюре, добавляем яйца, муку и соль. Перемешиваем. Тесто для глушек готово.
Приготовим мясную начинку:
Жарим куриный фарш с луком на растительном масле. Добавляем соль, перец и перемешиваем.
Приготовим грибы:
Очищаем и нарезаем грибы.
Нарезаем маленьким кубиком лук.
Жарим на растительном масле лук с грибами, добавляем соль по вкусу.
Формируем галушки:
Берем небольшой кусочек теста, посыпаем стол мукой и формируем колбаску. Делим тесто на небольшие кусочки.
Раскатываем кусочек теста и кладем внутрь мясную начинку. Слепим концы теста, формируем шарик и приплюскиваем его.
Выкладываем клецки на дощечку с мукой.
Варим клецки в кипящей подсоленной воде.
После закипания ждем 2-3 минуты и перекладываем клецки в тарелку.
Подаем клецки с жареными грибами.
Всем приятного аппетита.