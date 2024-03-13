Картофельные клецки: очень вкусные на следующий день, если их поджарить на сковороде
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Картофельные ньоки
Как их только не называют, но чаще всего - картофельные клецки, так что пусть это будет нашим названием!
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Для рецепта потрібно:
-500г очищеної натертої картоплі
-1 маленьке яйце
-100-110г пшеничного борошна + на підпил
-70г пармезану
-5г солі
-мускатний горіх
картоплю попередньо запікаю, охолоджую, а потім натираю на терці (мені подобаються жовті сорти, які потім дають суху розсипчасту масу)
Можна робити з відвареної картоплі, але звертайте увагу на вологість. Можна ще робити з гарячої картоплі сухе пюре, а потім також використати у готові вироби!
додаю яйце, борошно, сіль, мелений мускатний горіх та тертий пармезан.
замішую швидко тісто, багато його місити не треба.
Замість пармезану можна узяти будь-який ваш улюблений витриманий сир.
формую овальні вироби, не забуваю підпилювати борошном стіл, овальні вже можна використовувати. Але якщо будете робити з соусом, то краще зробити "бороздочки" виделкою або дощечкою!
відварюю у підсоленій воді, поки не вспливуть, а потім ще хвилинку! Перекладаю у пательню з соусом - і смакуємо.
В мене були просто смажені лисички і шавлія, можна брати будь-які інші гриби, різноманітні соуси - від овочевого до сирного і навіть просто мʼясне рагу!
Дуже смачні на наступний день, якщо їх підсмажити на пательні.
Можна зберігати замороженими
частину картопляного пюре можна заміняти на батат, моркву, сухе гарбузове пюре - буде дуже смачно!
А ви таке готуєте вдома?