rus
Українська
Рецепты

Картофельные сырники с брынзой: очень легкий рецепт

Лиза Глинская

Картофельные сырники с брынзой: очень легкий рецепт

БЛОГ

ИСТОЧНИК

Друзья, сегодня приготовим с вами вкуснейшие картофельные сырники с брынзой. Готовятся легко и быстро. Обязательно попробуйте.

Далее текст на языке оригинала

Картопляні сирники:

 

500 г картоплі (5-6 шт.)

 

300 г сиру (жирністю 5%) (17,5 ст. л.)

 

250 г бринзи

 

50 г борошна (2 cт. л. з гіркою)

 

100 г яєць (2 шт.)

 

сіль (дрібка)

 

кріп (за бажанням)

 

 

Технологія приготування:

 

  • Відварюємо картоплю у підсоленій воді.
  • Очищуємо картоплю від шкірки.
  • Потрібно потовкти картоплю виделкою, поки вона гаряча, так, щоб залишились великі шматочки.
  • Додаємо до картоплі сир та бринзу. Товчемо за допомогою виделки.
  • Додаємо борошно та перемішуємо.
  • Додаємо яйця, сіль та знову перемішуємо.
  • Картопля, бринза та сир мають біти маленькими шматочками. Не потрібно робити однорідну масу.
  • Змочуємо руки холодною водою, формуємо сирники та обвалюємо їх в борошні.
  • Обсмажуємо сирники з двох сторін до золотавої скоринки, викладаємо на паперовий рушник та даємо трішки охолонути.
  • З цієї кількості тіста ми отримаємо 18 сирників.

 

 

Усім смачного!

РецептыРецепт