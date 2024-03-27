Каша молодости и долголетия: амарант

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Имея столь огромный выбор природных продуктов питания, украинцы могут быть здоровыми очень долго.

Украинцы издавна употребляли эту кашу и называли ее щирицей. Но "амарант" стал "суперфудом", поэтому теперь его продают в модных картонных коробочках.

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Різноманітна їжа -- це можливість для організму одержувати різноманітні компоненти, і, тим самим, мати менший ризик прихованих дефіцитів і, відповідно, менший ризик порушень обміну речовин.

Я не знаю, як часто Ви їсте страви із амарантом, але робіть це частіше.

Найголовніше про амарант: в ньому багато білка. Як відомо, білок складається з амінокислот.

Тому тарілочка амарантової каші сприятиме синтезу білка в організмі, нормальній роботі печінки; підсилює її здатніть очищувати організм від токсичних речовин.

Потрібна для імунної системи: для утворення імунних клітин, антитіл та інших важливих молекул, посилює здатність організму протистояти вірусним інфекціям (за рахунок амінокислоти лізину).

Корисна для роботи серця, підвищення фертильності, при депресії (аспарагінова кислота)..

Підвищує витривалість організму (амінокислота аланін).

В амаранті багато різної клітковини -- від розчинної до нерозчинної, тому вона є хорошою їжею для кишечних бактерій, і звʼязує шкідливі продукти обміну речовин і не дає їм можливості потрапити в кров.

В амвранті багато калію та кальцію, тому вона сприяє "підсушуванню" тіла, виведенню зайвої рідини з організму.

Низикий глікемічний індекс -- 35, корисна при інсулінорезистентності, цукровому діабеті, ожирінні.

Можна довго розписувати всі користі цієї каші, але краще просто майте на увазі: вона корисна, тому хоча б раз в тиждень включайте її у свій раціон.

З неї можна готувати десерти, якщо додати ягід і горіхів.

І смак у неї чудовий -- горіховий. По текстурі – майже, як манна каша (уявіть собі:))

Життя прекрасне, нагадуйте собі про це щодня.