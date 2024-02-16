Каша, опасная для здоровья: повышает уровень онкозаболеваний

БЛОГ

Видео дня

ИСТОЧНИК

Что-что, каша не такая? Да.

Каша может повлечь за собой резкий подъем глюкозы в крови, если она изготовлена из очищенных и максимально измельченных хлопьев.

А резкие скачки глюкозы (по-простому, сахара) не полезны, потому что вызывают воспалительные процессы, ухудшают состояние сосудов, чрезмерное выделение гормона инсулина; а в дальнейшем – инсулинорезистентность, ускорение атеросклероза, лишний вес, ухудшение работы мозга и даже повышение риска онкозаболеваний.

Поэтому для каши выбираем цельные зерна, а не хлопья, добавляем немного орехов, семян льна, ягоды, и можно немного отрубей. И неплохо было бы знать, как именно Ваш организм реагирует на кашу, а для этого есть простой гаджет – глюкометр (через час и два после еды).

И еще очень полезно походить. Хотя бы минут 10. Будьте здоровы!