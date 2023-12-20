Киевстар снова перестал работать в ряде регионов: какая причина

Жители Львовщины и Николаева заявляют об отсутствии связи и перебоях с мобильным интернетом "Киевстар". Они массово пишут жалобы оператору в соцсетях.

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Также сообщают, что не могут воспользоваться мобильным приложением "Мой Киевстар".

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Сначала в Facebook пользователи сообщили, что не могут воспользоваться функционалом по проверке состояния счета. На что операторы "Киевстара" сообщили, что клиенты могут воспользоваться услугой, позвонив по телефону 466, 477 и в приложении "Мой Киевстар".

"К сожалению пока недоступна проверка счета через *111#, *112#, но делаем все возможное для скорейшего восстановления. Извиняемся за временные неудобства", — написал оператор.

Затем появились жалобы на отсутствие мобильной связи и жалобы на нерабочее приложение.

Реакция Киевстара на жалобы

В Kyivstar сообщили: "Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности со связью в ряде городов на западе и юге Украины. Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Извиняемся за неудобства".

Напомним, утром 12 декабря у мобильного оператора "Киевстар" произошел технический сбой, повлиявший на услуги связи и доступа в Интернет для части абонентов. В компании заявили, что работу оператора приостановили хакеры.

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