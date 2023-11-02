Кинологи назвали 4 ошибки в воспитании собаки, которые могут навредить любимцу

Безусловно, все владельцы собак стараются уделять достаточно внимания уходу и воспитанию своих четырехлапых друзей, сообщает Ukr.Media. Но иногда они совершают ошибки, которые могут нанести вред своим любимцам. Чтобы избежать этого, важно помнить и соблюдать несколько простых правил.

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Некорректное наказание

Собаки – это верные и преданные животные, и они всегда будут поддерживать своих хозяев. Однако необоснованные наказания могут оставить отрицательный след в психике собаки. Старайтесь быть справедливыми и последовательными в обучении и воспитании.

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Чрезмерные требования

Не ждите, что ваша собака немедленно усвоит все команды и требования. Учеба может занимать время, и не все команды могут быть поняты животному. Будьте терпеливы и продолжайте обучение постепенно.

Наказание во время призыва

Если вы намерены наказать собаку, не вызывайте ее к себе перед этим. Иначе у собаки может сформироваться негативная ассоциация с вами и она может отказаться вас слушать.

Игры в одиночестве

Важно, чтобы ваша собака не только играла сама по себе, но и взаимодействовала с вами и другими животными. Интерактивные игры способствуют развитию и поддержанию активности собаки как умственно, так и физически. Не забывайте об этом во время воспитания и игры с вашими четырёхлапыми друзьями.

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