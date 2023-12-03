Классическая мусака: как приготовить невероятно вкусный и сытный ужин
Мусака – это утонченное блюдо балканской кухни, которое славится своим насыщенным вкусом и ароматом. Это идеальный вариант для семейного обеда или праздничного события пирога из лаваша.
Приготовление мусаки включает в себя несколько этапов, включая укладку слоев различных ингредиентов. Часто ее сравнивают с овощной лазаньей. Затем блюдо запекают в духовке до образования золотистой корочки. Основные компоненты могут варьироваться в зависимости от региона и кулинарных предпочтений, но обычно включают слои картофеля или баклажанов, обжаренного мяса, томатного соуса и бешамеля, пишет espreso.tv.
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Мусака является любимым блюдом в разных странах, таких как Греция, Болгария, Турция и другие. Она стала символом традиционной кухни и славится своим богатым вкусом и высокой питательностью.
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 1 цуккини или кабачок
- 3 картофеля
- 500 г фарша ассорти
- 1 помидор
- 1 ст. л. томатной пасты
- 5 веточек тимьяна
- 1 лук репчатый
- 2 зубчика чеснока
- 50 г пармезана
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль и перец (по вкусу)
Для соуса бешамель:
- 50 г сливочного масла
- 50 г пшеничной муки
- 500 мл молока
- Соль и перец (по вкусу)
Приготовление:
- Обжарьте лук с тимьяном на разогретом масле, добавьте фарш, томатную пасту, соль и перец. Тушите 5-10 минут.
- Приготовьте соус бешамель, растопив масло, добавьте муку, затем постепенно влейте молоко. Готовьте к загущению, добавьте соль и перец по вкусу.
- Нарежьте картофель, баклажаны, цуккини и помидор тонкими кружочками.
- В форму для запекания укладывайте ингредиенты слоями: картофель, помидоры, баклажаны, цуккини, добавьте целый чеснок. Полите половиной соуса бешамель, добавьте слой мяса. Сверху разлейте остаток бешамеля и посыпьте тертым пармезаном.
- Запекайте при 180 градусах в течение 30-40 минут.
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