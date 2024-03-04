Клеш и разрез: 5 самых модных юбок 2024 года

Модные юбки сезона весна-лето 2024 заставляют мечтать, чтобы как можно быстрее настало тепло – разнообразием тканей, аппликаций, вырезов и силуэтов. С одной стороны, мы видим большую минималистическую тенденцию в духе 1990-х, отражающуюся в классических точных линиях, с другой - хватает и современных альтернативных дизайнов, таких как мечтательные трехмерные цветочные аппликации или микроюбки-баллоны. Об этом пишет Радиотрек.

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Клеш

Клеш-юбка сразу делает образ женственным и романтичным. Особенно если она с цветочным принтом.

Темный клеш идеально сочетается с жакетом и рубашкой для делового стиля. А на свидание лучше подойдет романтическая цветастая модель с прозрачной блузкой.

С разрезом

Юбка-макси с разрезом до середины бедра демонстрирует стройные ноги. Такая стильно смотрится на романтическом свидании или в театре с модной накидкой или блузой.

Прозрачная

Прозрачная юбка с непрозрачными колготками или атласной подкладкой – отличный выбор для праздничных событий.

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Кожано

Кожаные юбки разных фасонов – must have 2024 года. Они подойдут для работы, прогулок и свиданий. Главное – создать интересный образ сверху.

Юбка поверх штанов

Еще один актуальный тренд – сочетание юбки и брюк. Такой лук напоминает восточных красавиц. Дизайнеры предлагают носить вместе как классические ткани, так и джинсы с шифоном или атласом.

Напомним, мы уже писали, какие кожаные вещи будут в моде в 2024 году.

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