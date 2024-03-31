Книга, вызвавшая дебаты: Гарвард избавляется от переплета XIX века, сделанного из кожи умершей пациентки

Гарвардская университетская библиотека Гоутона объявила о замене обложки исторической книги "Судьбы человеческие" (Des destinées de l'âme) Арсена Гуссейе. Она была изготовлена из человеческой кожи в 1880-х годах.

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Этот редкий экземпляр, хранившийся более девяноста лет, будет переполутурирован в связи с нравственными проблемами, связанными с его происхождением. Об этом сообщается на официальном сайте библиотеки.

Книга была подарена его автором другу, французскому медику и любителю книг Людовику Буланду. Он, в свою очередь, обработал обложку кожей, которую незаконно снял с тела умершей женщины в больнице.

Этот экземпляр находится в коллекции Гарвардской библиотеки с 1934 года. Сначала книгу передал на хранение Джон Стэтсон-младший, американский дипломат, предприниматель и выпускник Гарварда, а после его смерти в 1954 году его вдова Руби подарила ее библиотеке Гоутона.

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После публикации Отчета Руководящего комитета Гарвардского университета осенью 2022 года библиотека внесла изменения в политику владения книгами.

"В результате глубокого анализа, консультаций с заинтересованными сторонами и дискуссий, Гарвардская библиотека вместе с Комитетом по возвращению коллекций Гарвардского музея решили, что использование человеческих останков для переплета этой книги неприемлемо из-за моральной проблематичности ее происхождения и истории", – сообщили в библиотеке.

В 2014 году научные исследования подтвердили, что обложка книги действительно была сделана из человеческой кожи, но библиотека не уделила должного внимания этому факту, за что она извинилась.

"Гарвардская библиотека признает, что прошлые ошибки привели к дополнительной объективизации и нарушению достоинства личности, чьи останки были использованы для переплета. Мы приносим извинения всем, кто был расстроен этими действиями", – сказано в заявлении.

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