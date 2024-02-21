Кофе, орехи и грейпфрут: что быстрее отвадит слизней и улиток из вашего сада

Слизни – это распространенные вредители, которые могут нанести значительный вред вашим грядкам. Они едят листья, стебли и плоды, оставляя после себя только слизь и опустошенные земли.

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Существует много способов избавиться от слизней, но не все они безопасны для людей и окружающей среды. Химические пестициды могут быть эффективны, но они также могут убить полезных насекомых и загрязнить почву.

К счастью, есть много безопасных и эффективных способов избавиться от слизней без химии, пишет RentoKil.

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1. Ореховая скорлупа:

Разбрасывайте измельченную скорлупу грецких орехов или фундука вокруг ваших грядок. Слизни не любят ползать по острым краям скорлупы.

2. Кофе:

Собирайте кофейную гущу и весной рассыпьте вокруг своих растений. Свежий кофе более эффективен. Кроме того, чем выше содержание кофеина, тем эффективнее кофейная гуща будет отпугивать слизней.

3. Цитрусовые:

Слизни – любители цитрусовых. Поэтому их можно использовать для изготовления ловушек для слизней. Кожуру от цитрусовых положите вверх дном на землю, убедившись, что есть достаточное пространство, чтобы слизни могли заползти внутрь. Кожа грейпфрута обеспечивает слизней пищей и влажной средой, чтобы скрыться. Оставьте на ночь и утилизируйте слизней утром.

4. Пиво:

Вкопайте в землю небольшие емкости с пивом. Слизни заползают в пиво и тонут.

5. Зола:

Посыпьте грядки древесной золой. Зола создает барьер, который слизни не могут преодолеть. Важно помнить, что борьба со слизнями – это постоянный процесс. Вам нужно будет регулярно использовать один или несколько из этих методов, чтобы держать слизней под контролем.

Благодаря этим лайфхакам вы сможете избавиться от слизней на грядках без химии и сохранить свой урожай.

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