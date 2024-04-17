Кофе в СССР: что на самом деле пили граждане

Так, друзья — сегодня будет очень интересный пост на тему советской кулинарии — а точнее о том, что именно в СССР массово пили вместо кофе. Как вы, наверное, уже знаете — обычно "сладкую жизнь" в СССР нахваливают те, кто родился и вырос в номенклатурных семьях, в которых было действительно всё — и кофе, и импортные сыры, и качественные колбасы — потому что эти семьи снабжались в спецмагазинах, недоступных большинству советских граждан.

Рассказывая о "всеобщем равенстве", в СССР по сути построили самое вопиющее неравенство на континенте — где 1% общества имел закреплённые законом привилегии и доступ к ресурсам, которых не имели и никак не могли получить остальные 99%. И кофе является наглядным частным примером такого неравенства — о чём я и расскажу в сегодняшнем посте.

Кофе в стране победившего марксизма

Все годы существования в СССР кофе являлся большим дефицитом — в разные годы и в разных областях страны это происходило по-разному, но в целом на прилавках магазинов кофе появлялся довольно редко, а если и появлялся — то не залёживался. Кофе очень быстро разметали, так как помимо непосредственно употребления, кофе (зерновой либо молотый) был отличной взяткой/презентом при решении личных вопросов.

Кофе ценился так же, как бутылка хорошего (по советским меркам) коньяка, красивая коробка конфет, банка красной икры или хороший шоколад, и часто использовался в качестве подарка для "своего" врача, сантехника или продавца в магазине. Примерно так выглядели банки с советским дефицитным кофе:

Отдельно обратите внимание на стыдливую надпись "без цикория" на банке в центре, но об этом подробнее я расскажу в следующем разделе. В общем, даже такой дрянной советский кофе, как на фото выше — в СССР был дефицитом, и на полках особо не залёживался. При этом у советской номенклатуры был самый лучший кофе, который можно было пожелать, в том числе и растворимый.

Что пило большинство советских граждан?

А теперь давайте посмотрим на то, что на самом деле пило большинство советских граждан под видом кофе. Кстати, если вы обратите внимание на советские фильмы со сценами завтраков/перекусов за чашкой чая — то вы там практически никогда не увидите кофе, а только чай со всяким там печеньем, вареньем и прочей сладкой ерундой. Видимо, тема кофе всегда была болезненной в СССР, и её лишний раз старались не поднимать.

А вот так, собственно, выглядело то, что более-менее свободно можно было купить в магазинах и пить с молоком — воображая при этом, что ты пьёшь самый настоящий кофе. По вкусу, конечно, это было мало похоже на кофе и напоминало, скорее, какое-то жжёное зерно с привкусом карамели и цикория, ну и конечно никакого тонизирующего эффекта (как у натурального кофе) там не было.

Состав у данного "продукта" был следующий, пачка на фото слева — натуральный кофе (10%), ячмень (40%), цикорий (25%), рожь (15%), овёс (10%). Судя по составу — такой продукт больше подошёл бы лошадям или волнистым попугайчикам) Во втором продукте (пачка справа) в составе аж 15% натурального кофе, а ещё есть ячмень (40%), соя (20%) и аж 25% желудей — думаю, такой напиток пришёлся бы по вкусу диким кабанам, которые как известно любят жёлуди.

Именно такие "кофейные напитки" и подавали в большинстве советских столовых/кафе под видом кофе — чаще всего в чуть тёплом виде, в гранёных стаканах. Думаю, многие из вас застали их в школе — кстати, они вполне успешно встречались ещё и в девяностые годы.

В общем, вот такая история. Как и всё остальное нормальное — кофе в СССР был жутким дефицитом, а хорошего кофе не было вообще. Кстати, таких слов, как капучино, гляссе или американо в СССР не существовало вовсе.