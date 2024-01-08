Когда и как начать говорить с ребенком о сексе: что советуют эксперты

Лучшее время, чтобы начать говорить с ребенком о сексе, — это когда он начинает задавать вопросы. Это может быть в любом возрасте, начиная с 3-4 лет. Если ваш ребенок не спрашивает, это не значит, что он не интересуется сексом. Она может просто не знать, как начать разговор.

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Важно быть откровенным и отвечать на вопросы ребенка правдиво, но в доступной для его возраста форме. Не следует избегать сложных вопросов или обещать отвечать на них позже. Как говорить с ребенком о сексе, объяснили эксперты из образовательного сообщества RaisingChildren.

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Отмечается, что говорить с ребенком о сексе никогда не рано: "Разговор о сексе, сексуальности и теле с детства может помочь ребенку понять, что секс и сексуальность являются здоровыми частями жизни".

Эксперты отметили, что ребенок должен знать, что может обратиться к вам за открытой, честной и надежной информацией и что он не должен бояться или стесняться спрашивать вас о сексе и сексуальности.

К тому же добавляют специалисты, разговор о сексе и сексуальности – это не однократное событие. Это разговор, который продолжается и развивается, когда ваш ребенок растет.

Разговор о сексе: с чего начать

Сначала узнайте, что ребенок уже знает о половых отношениях. К примеру, спросите: "Как ты думаешь, откуда берутся дети?" или "Что ты слышал (слышала) о том, откуда берутся дети?".

Если вы получили ответ и поняли, что у ребенка ошибочное представление об этом, исправьте любую дезинформацию и приведите факты. Например, можно сказать "ты почти прав (права). Дети не растут в мамином животике. Они растут в специальном месте внутри тела, которое называется маткой".

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Нужно использовать разговор как возможность поговорить о своих мыслях или чувствах. Например: "некоторые люди очень хотят иметь ребенка, когда будут готовы. Другие люди вообще не слишком уверены в рождении ребенка".

Как говорить о сексе и сексуальности с детьми

Объясните вещи на уровне развития вашего ребенка. Например, 6-летний ребенок не захочет долго слышать объяснения об овуляции, хотя он может быть очарован тем, что у очень маленьких яйцеклеток может родиться ребенок.

Лучше всего, чтобы ваше объяснение было кратким, фактическим и положительным. Если вы можете это сделать, ваш ребенок почувствует, что может вернуться к вам, когда захочет получить больше информации.

Используйте правильные названия частей тела

Лучше всего использовать правильные названия, когда вы говорите о частях тела – например, пенисе, мошонке, яйцах, вульве, влагалище. Это помогает отправить сообщение, что говорить об этих частях нашего тела здорово и нормально. И если ваш ребенок знает правильные названия частей тела, он сможет четко сообщить о своем теле с вами или такими людьми как врачи, если им это нужно.

О разнице между мужчинами и женщинами можно сказать так: "У некоторых людей есть пенисы, а у некоторых людей - вульвы".

"Вашему ребенку не нужно, чтобы вы были экспертом – вашему ребенку просто нужно знать, что он может спросить вас о чем угодно", – говорят педагоги.

Если вы не знаете, что сказать, скажите ребенку, что вы рады, что он спросил, что вы не знаете ответа, и что вы будете искать некоторую информацию и вернетесь к нему. А потом обязательно вернитесь к своему ребенку. Или вы можете искать ответ вместе.

"Это укрепляет доверие и сигнализирует, что вы будете честны со своим ребенком", – объяснили в RaisingChildren.

Также важно, или оба родителя принимали участие в дискуссиях о сексе. Когда все родители привлечены, дети узнают, что это нормально, когда все говорят о сексе и сексуальности. Это может помочь детям комфортно говорить о своем теле, брать на себя ответственность за сексуальные чувства и общаться во время интимных отношений, когда они подрастут.

Как начать разговор, если ребенок не спрашивает о сексе

Желательно заранее подумать, что сказать, а затем выбрать подходящее время для разговора. К примеру, если кто-то говорит о беременности по телевизору, вы можете сказать: "Раньше по телевизору не говорили о беременности. Мне стало интересно, знаете ли вы, что это?".

Некоторым детям легче разговаривать без зрительного контакта, так что вы можете планировать разговор, когда вы с ребенком путешествуете в машине.

Вам может быть стыдно или некомфортно говорить о сексуальности или использовать такие слова, как "пенис" или "вагина", когда говорите о телах. Поэтому стоит подготовиться, подумав, что вас устраивает и опираясь на это. Например, вы можете обойти разговор о сексе с проникновением, а начать говорить с ребенком о груди.

Детям важно знать разницу между допустимым прикосновением и неприемлемым. Убедитесь, что ваш ребенок знает, что он может сказать "Нет!" на какие-либо прикосновения, которых она не желает, и что всегда можно сказать взрослому, которому доверяют, о неприемлемых прикосновениях. Вы можете начать говорить о сексуальном насилии и говорить о согласии, когда ваш ребенок еще маленький.

"Желательно начать говорить с ребенком о половом созревании и о том, как тело меняется во время полового созревания, задолго до того, как ваш ребенок начнет половое созревание. Это может быть, когда вашему ребенку примерно 6-8 лет", – говорят эксперты.

Указывается, если ваш ребенок сталкивается с секстингом или порнографией, сохраняйте спокойствие. Это может быть возможностью поговорить с вашим ребенком, что можно, а что нельзя видеть детям. И разговор об этих проблемах является одним из лучших способов обезопасить вашего ребенка в Интернете.

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