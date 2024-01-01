Когда и как пересаживать цикламен: садоводы советуют не медлить

Цикламен – это красивые цветы, которые могут радовать вас своим цветением в течение нескольких месяцев. Однако, чтобы цикламен хорошо цвел и рос, за ним нужно правильно ухаживать.

Видео дня

Цикламены любят яркий, но рассеянный свет. Нельзя ставить их на прямой солнечный свет, поскольку это может привести к ожогам листьев. Лучшее место для цикламена – это восточное или западное окно, пишет издание Deavita.

Читайте также: Будет расти быстрее и здоровее: как самостоятельно сделать удобрение для орхидеи

Как правило, цикламен пересаживают каждые два года, но, как и для других растений, очень важно знать правильное время, чтобы не навредить растению. Со всем тем, вам придется дождаться периода покоя. И в отличие от большинства растений это происходит летом.

Как пересадить цикламен

Пересадить это зимнее цветущее растение легко, и вам понадобится всего несколько материалов. Сначала возьмите горшок примерно на три сантиметра больше в диаметре, чем предыдущий контейнер. Дальше вам понадобится почва для горшков. Цикламен, как правило, переносит любые типы субстрата, но лучше всего он растет на кислом, хорошо дренированном и обогащенном грунте.

Итак, возьмите новый горшок и наполните его наполовину землей. Затем осторожно извлеките цикламен из горшка и удалите как можно больше земли. Избегайте смачивания или промывки клубня. Поставьте в новый контейнер и засыпьте грунтом. Наконец, поставьте растение в затененное сухое место на остальное лето без полива. Возобновите полив примерно в сентябре, и вы увидите, как появятся новые побеги.

Узнайте больше об уходе за цикламеном по этой ссылке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!