Когда и как сажать чеснок на зиму: эксперты назвали благоприятные дни в октябре

Осенняя пора – лучшее время для посадки озимого чеснока. Именно этот вид чеснока ценится за высокую урожайность, длительный срок хранения и стойкость к болезням. Чтобы получить богатый урожай, важно правильно подобрать время для посадки и соблюдать несколько простых правил.

Идеальный период для высадки озимого чеснока в Украине приходится на конец октября. В это время почва уже достаточно остыла, а риск ранних заморозков минимален. Если высадить чеснок слишком рано, он может пустить стрелку и не сформировать полноценные луковицы.

Поздняя посадка может привести к тому, что растения не успеют окрепнуть перед зимой.

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Перед посадкой нужно подготовить участок. Почва должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. Рекомендуется внести органические удобрения, такие как перегной или компост. Для профилактики болезней зубчики чеснока перед посадкой можно обработать слабым раствором марганцовки.

Глубина посадки зубчиков составляет около 5-7 сантиметров. Расстояние между рядами должно быть 25-30 сантиметров, а между зубчиками в ряду – 15-20 сантиметров. После посадки почву следует утрамбовать и полить.

Для получения высокого урожая важно обеспечить озимому чесноку надлежащий уход. Регулярный полив, прополка и подкормка минеральными удобрениями будут способствовать активному росту растений и формированию крупных луковиц. Собирают озимый чеснок осенью, когда листья начнут желтеть и отмирать. Правильно собранный и сохранившийся урожай может сохраняться в течение длительного времени.

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