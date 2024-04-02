Когда и как сажать фасоль в апреле, чтобы получить богатый урожай

Фасоль – это не только вкусный, но и очень полезный продукт. Ее можно выращивать как в теплице, так и на открытом грунте. Чтобы получить богатый урожай фасоли, важно знать, когда и как ее правильно сажать.

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Помните об этих простых и полезных советах, которыми поделились на сайте porady.24tv.ua и вы обязательно получите богатый урожай фасоли.

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Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:

Не сажайте фасоль до наступления стойкого тепла. Семена фасоли прорастают только при температуре почвы не менее 10°C.

Выбирайте для посадки солнечное место, защищенное от ветра.

Перед посадкой проверьте почву. Он должен быть рыхлым и хорошо увлажненным.

Высаживайте фасоль на глубину 3-5 см.

Расстояние между растениями в строке должно быть 10-15 см, а между рядами – 30-40 см.

После посадки полейте фасоль теплой водой.

Также важно правильно выбрать время посадки фасоли.

По лунному календарю, лучшие дни для посадки фасоли в 2024 году:

На рассаду: 16-17, 20, 24-25, 29-30 марта; 3-5, 7-9, 12-13, 16-17, 21-26, 30 апреля; 1-4, 6, 9-10, 13-14, 18, 20-24, 28-31 мая; 1-3, 5-6 июня.



В теплицу: 1-4, 20-24, 27-31 мая, 3-4 июня.

В открытый грунт: 20-24, 27-31 мая, 3-4 июня.



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