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Когда и как сеять огурцы на рассаду, чтобы получить ранний урожай

Игорь Романько

Как правильно сажать огурцы на рассаду в 2024 году

Хотите получить ранний урожай огурцов? Тогда вам не обойтись без выращивания рассады. Со знаниями и немного усилий вы сможете вырастить вкусные и хрустящие огурцы!

Огурцы плохо переносят пересадку. Следите за влажностью почвы и не допускайте перепадов температур, пишут в издании zaxid.net.

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Когда сеять семена?

  • Январь: тепличные сорта
  • Февраль: 4-8, 15-21, 29
  • Март: 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29
  • Апрель: 1, 2, 10-15, 25, 29-30

Какая почва нужна?

  • Рыхлый, воздухо- и влагопроницаемый
  • Не кислый
  • Можно купить готовую почву или сделать ее самостоятельно (торф, перегной, садовая почва)
  • Обеззаразить почву (прожарить или пролить марганцовкой)
  • Внести удобрения

Подготовка семян:

  • Проверить на пригодность (опустить в соляной раствор)
  • Промыть в проточной воде
  • Обеззаразить в марганцовке
  • Прорастить во влажной ткани (2-3 дня, температура +25-30°C)

Как сеять?

  • Использовать отдельные сосуды
  • Высевать 1 проросшее или 2 непроросших семена
  • Глубина 3-5 см
  • Полить
  • Накрыть стеклом или пленкой
  • Держать при температуре +23-28°C
  • Увлажнять 2 раза в неделю

Особенности выращивания в теплице:

  • Приготовить компостные или навозные "горячие" грядки
  • На каждом м² разместить не более 4 кустов
  • Не проращивать семена, только обработать
  • Накрыть грядку пленкой
  • Следить за температурой

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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