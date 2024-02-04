Когда и как сеять огурцы на рассаду, чтобы получить ранний урожай

Хотите получить ранний урожай огурцов? Тогда вам не обойтись без выращивания рассады. Со знаниями и немного усилий вы сможете вырастить вкусные и хрустящие огурцы!

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Огурцы плохо переносят пересадку. Следите за влажностью почвы и не допускайте перепадов температур, пишут в издании zaxid.net.

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Когда сеять семена?

Январь: тепличные сорта

тепличные сорта Февраль: 4-8, 15-21, 29

4-8, 15-21, 29 Март: 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29

1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 Апрель: 1, 2, 10-15, 25, 29-30

Какая почва нужна?

Рыхлый, воздухо- и влагопроницаемый

Не кислый

Можно купить готовую почву или сделать ее самостоятельно (торф, перегной, садовая почва)

Обеззаразить почву (прожарить или пролить марганцовкой)

Внести удобрения

Подготовка семян:

Проверить на пригодность (опустить в соляной раствор)

Промыть в проточной воде

Обеззаразить в марганцовке

Прорастить во влажной ткани (2-3 дня, температура +25-30°C)

Как сеять?

Использовать отдельные сосуды

Высевать 1 проросшее или 2 непроросших семена

Глубина 3-5 см

Полить

Накрыть стеклом или пленкой

Держать при температуре +23-28°C

Увлажнять 2 раза в неделю

Особенности выращивания в теплице:

Приготовить компостные или навозные "горячие" грядки

На каждом м² разместить не более 4 кустов

Не проращивать семена, только обработать

Накрыть грядку пленкой

Следить за температурой

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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