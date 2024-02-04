Когда и как сеять огурцы на рассаду, чтобы получить ранний урожай
Хотите получить ранний урожай огурцов? Тогда вам не обойтись без выращивания рассады. Со знаниями и немного усилий вы сможете вырастить вкусные и хрустящие огурцы!
Огурцы плохо переносят пересадку. Следите за влажностью почвы и не допускайте перепадов температур, пишут в издании zaxid.net.
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Когда сеять семена?
- Январь: тепличные сорта
- Февраль: 4-8, 15-21, 29
- Март: 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29
- Апрель: 1, 2, 10-15, 25, 29-30
Какая почва нужна?
- Рыхлый, воздухо- и влагопроницаемый
- Не кислый
- Можно купить готовую почву или сделать ее самостоятельно (торф, перегной, садовая почва)
- Обеззаразить почву (прожарить или пролить марганцовкой)
- Внести удобрения
Подготовка семян:
- Проверить на пригодность (опустить в соляной раствор)
- Промыть в проточной воде
- Обеззаразить в марганцовке
- Прорастить во влажной ткани (2-3 дня, температура +25-30°C)
Как сеять?
- Использовать отдельные сосуды
- Высевать 1 проросшее или 2 непроросших семена
- Глубина 3-5 см
- Полить
- Накрыть стеклом или пленкой
- Держать при температуре +23-28°C
- Увлажнять 2 раза в неделю
Особенности выращивания в теплице:
- Приготовить компостные или навозные "горячие" грядки
- На каждом м² разместить не более 4 кустов
- Не проращивать семена, только обработать
- Накрыть грядку пленкой
- Следить за температурой
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
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