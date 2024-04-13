Когда и как сеять столовую свеклу, чтобы была сладкая: советы опытных огородников
Настала пора сажать свеклу! Хотите, чтобы они выросли сочными и сладкими? Тогда читайте внимательно советы от видавших виды огородников.
Следуйте этим простым секретам, и ваш свекольный урожай будет щедрым. Советами поделились опытные огородники на сайте prostoway.
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Секрет 1: Правильное место
Свекла любит солнечные места и рыхлую почву. Лучше всего подойдет чернозем или супесчаная почва.
Секрет 2: Удобрения
Перед посевом почву нужно хорошо удобрять. Перегной – отличный выбор! Вам понадобится 4-5 кг на 1 кв. м.
Секрет 3: Минеральная смесь
Смешайте 2 стакана древесной золы, 12 ч. л. борной кислоты и 1 ч. л. сульфата магния. Этой смеси хватит на 1 кв. м.
Секрет 4: Посев
Сеять свеклу лучше рядами, так ее удобнее будет возделывать.
- Сделайте бороздки глубиной 5 см.
- Расстояние между рядами должно быть 30-40 см.
- Полейте строчки водой.
- Когда вода впитается, сейте семена.
Секрет 5: Уход
После того, как свекла сойдёт, их нужно прополоть и проредить.
Помните:
- Свекла не любит переувлажнения, поэтому поливайте ее умеренно.
- Регулярно разрыхляйте почву.
- Не забывайте о прополке и прореживании.
Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.
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