Когда и почему следует стерилизовать домашнюю кошку

Стерилизация – это хирургическая операция, лишающая кошку способности к размножению. Ее часто путают с кастрацией, но это не одно и то же. Кастрация – это удаление яичек у кошек, а стерилизация – удаление яичников и матки у кошек.

Стерилизовать кошку можно в период полового созревания, которое наступает у котят-самцов в 6 месяцев, а у котят-самок – в 8 месяцев. Некоторые ветеринары рекомендуют подождать до 7-8 месяцев, чтобы организм животного полностью окреп. Об этом пишет ТСН.

Важно отметить, что:

Ранняя стерилизация (до 6 месяцев) может привести к нарушению развития других органов и скелета.

может привести к нарушению развития других органов и скелета. Стерилизация после 7 лет становится более рискованной из-за ухудшения переносимости наркоза и роста риска осложнений.

Преимущества стерилизации кошек:

Снижение риска развития болезней Стерилизация значительно снижает риск возникновения таких заболеваний, как рак молочной железы, пиометра (воспаление матки) и рак яичников.

Стерилизация значительно снижает риск возникновения таких заболеваний, как рак молочной железы, пиометра (воспаление матки) и рак яичников. Выравнивание поведения: После стерилизации уменьшаются или исчезают такие проявления течки, как громкие мяуканья, мечение территории, стремление к бегству.

После стерилизации уменьшаются или исчезают такие проявления течки, как громкие мяуканья, мечение территории, стремление к бегству. Контроль популяции: Стерилизация помогает уменьшить количество беспризорных животных, часто страдающих от голода, болезней и жестокого обращения.

Когда не рекомендуется стерилизовать кошку:

Во время течки или беременности: В это время гормональный фон нестабильный, что может привести к осложнениям во время операции.

В это время гормональный фон нестабильный, что может привести к осложнениям во время операции. При наличии острых или хронических заболеваний Перед стерилизацией важно провести полное обследование кошки, чтобы исключить противопоказания.

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Подготовка к стерилизации:

Перед операцией кошку нужно поголодать в течение 12 часов и ограничить доступ к воде. Также ветеринар может рекомендовать сдать некоторые анализы для оценки состояния здоровья животного.

Проведение стерилизации:

Стерилизация – это хирургическая операция, которая проводится под общим наркозом. Продолжительность операции составляет около 30-40 минут. После операции кошка остается в клинике под наблюдением ветеринара в течение нескольких часов.

Восстановление после стерилизации:

Как правило, кошка поправляется после стерилизации в течение 1-2 дней. В настоящее время важно обеспечить ей покой и комфорт. Швы снимаются спустя 7-10 дней.

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