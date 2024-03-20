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Когда к счастью, а когда к беде: что значит увидеть аиста

Игорь Романько

Увидеть аиста это к беде или к счастью

Аисты – величественные птицы, издавна окруженные ореолом тайны. С ними связано множество примет и поверий, одни из которых предвещают счастье, а другие – беду.

Аисты – это прекрасные птицы, которые издавна символизировали мир, благополучие и благополучие. Верить в приметы или нет – это личный выбор каждого, пишет РадиоТрек.

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Что же на самом деле означают аисты?

Хорошие приметы:

  • Аист построил гнездо на вашей крыше? Это отличная примета! Считается, что аисты приносят в дом счастье, благополучие, богатство и строй.
  • Увидели аиста, летящего в небе? Это предвещает приятные события, встречу с близкими людьми, радостные новости.
  • Много аистов пролетело над вашим домом? Ожидайте гостей, которые принесут хорошие вести и отличное настроение.
  • Аист кружит над вашим домом? Это может означать, что в вашей семье скоро появится ребенок.

Плохие приметы:

  • Аист покинул гнездо? Это может предвещать проблемы с вашим домом: пожар, разрушение или ссоры и неурядицы в семье.
  • Аисты перенесли гнездо на другой дом? Это тоже недобрый знак, который может предвещать беду.
  • Аисты навсегда покинули ваш дом? Это может означать, что вашей семье предстоят серьезные испытания, потери или разочарования.

Важно помнить:

  • Не держите дома статуэтки аистов. Считается, что они могут доставить несчастье.
  • Не вредьте аистам и не разрушайте их гнезда. Эти птицы – вестники добра и счастья, и они заслуживают нашего уважения.

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