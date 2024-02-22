rus
Українська
Здоровье

Когда картофель становится опасным для здоровья

Светлана Фус

Когда картофель становится опасным для здоровья

БЛОГ

ИСТОЧНИК

Картофель один из продуктов, вокруг которого часто спорят. Одни утверждают, что употребляя картофель можно худеть, другие на 100% уверены в обратном. Есть такие, которые утверждают, что любой картофель вреден. Для других-это любимая еда. Конечно, это не суперфуд, но имеет веские аргументы в свою пользу и в большинстве "грехов" винить ее не стоит.⠀

⁣⁣⠀

Давайте разбираться насколько картофель полезен и могут ли блюда из него навредить нашему здоровью и фигуре?⁣⁣⠀

Если вы не хотите набрать лишний вес или худеете, что в Интернете посоветуют убрать из рациона в первую очередь?⁣⁣⠀

Сладости, хлебобулочные изделия, картофель, макароны, белый рис... Со сладостями и сдобой я соглашусь, но причем тут картофель или макароны твердых сортов?⠀

Я хочу сразу встать на защиту этого овоща и рассказать почему.⁣⁣⠀

  • Энергетическая ценность 100 г вареного в кожуре картофеля без добавок 86 ккал. Белки - 2 г, углеводы - 17.1 г, жиры - 0,1 г, пищевые волокна - 2 г.⁣⁣⠀
  • Сравним его химический состав с гречневой кашей, например.⁣⁣⠀

Энергетическая ценность 100 г приготовленной гречневой каши без добавок 102 ккал. Белки-3.6 г, углеводы -17.1 г, жиры - 2.2 г, пищевые волокна - 1 г.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Все знают, что более полезно употреблять сложные углеводы. Кто-то задумался, что относится к сложным углеводам? Правильно: клетчатка и крахмал!⁣⁣⠀

Так почему же при практически одинаковом содержании крахмала в гречневой каше и картошке убирают картошку? Говорят: гликемический индекс высок.⁣⁣⠀

А знаете ли, что существует еще понятие, как гликемическая нагрузка (далее ГН)?

Высчитывают его просто:⁣⁣⠀

ГН = (гликемический индекс х Углеводы, г): 100 г.⁣⁣⠀

В картофеле ГН - 11, в гречневой каше-8.5 на 100 г продукта.⁣⁣⠀

В диетологии принята следующая шкала уровней ГН отдельных порций пищи: низким считается показатель ГН (гликемического нагрузки) до 10, средним - от 11 до 19, высоким - более 20. Суточная ГН здорового человека не должно превышать в сумме 100 единиц. ⁣⁣⠀

Все зависит от порции и способа приготовления. Так что не так страшна эта картошка.

⁣⁣Картофель стает опасным для фигуры, когда превращается:⁣⁣⠀

  • в ... чипсы. По сути, это прессованный крахмал, пропитанный маслом, густо посоленный и поперченный, часто с искусственными ароматизаторами и вкусовыми добавками. Витаминов нет, минералы в такой форме, что лучше не употреблять. К тому же чипсы вызывают жажду и удержание жидкости в организме, что сразу сказывается на весе. Калорийность 100 г зашкаливает: 500 - 550 ккал.⁣⁣⠀
  • в ... картофель фри. Витамин С и минералы в нем сохраняются, но все равно это блюдо крайне не рекомендуется тем, кто заботится о здоровом желудке и весе. Калорийность-не менее 400 ккал на 100 г продукта. Жарка-худший для здоровья способ приготовления и не только картофеля. Поскольку при нагревании выше 120 градусов из картофельного крахмала образуется канцероген акриламид. И чем темнее цвет румяной корочки, тем более она вредна. Кроме того жареный картофель источник опасных трансжиров.⁣⁣⠀
  • в ... картофельное пюре со сливочным маслом, молоком и яйцом. ⁣⁣⠀

Все такие блюда из картофеля нужно исключить из своего питания! Вред фигуре наносит на самом деле не картошка, сама по себе. А во - первых-неконтролируемое употребление жиров, жирных соусов, которые обычно к ней кладут. Во-вторых-количество картофеля. Если так готовить – ее можно съесть довольно много.⁣⁣⠀

Здоровье