Когда красить яйца и печь паску в 2024 году согласно народным и церковным обычаям

Пасха в 2024 году приходится на 5 мая. С давних времен украинцы с нетерпением ждут этого праздника, ведь он знаменует собой победу жизни над смертью, добра над злом.

Одними из самых любимых традиций Пасхи является выпекание ароматного кулича и окрашивание яиц. Об этом пишет УНИАН.

Когда же лучше печь кулич и красить яйца?

Согласно украинским обычаям, делать это рекомендуется в последние дни Страстной недели, предшествующей Пасхе.

Чистый четверг (2 мая 2024 года) считается лучшим днем для выпечки куличей. В этот день принято наводить порядок в доме, заканчивать подготовку к празднику и готовиться к застолью. Хозяйки обычно замешивают дрожжевое тесто и оставляют его подниматься на несколько дней.

Большая суббота (4 мая 2024 года) – еще один удачный день для приготовления куличей и пасхальных яиц. Если вы не успели сделать это в Чистый четверг, вы можете перенести это дело на субботу.

Помните, что до наступления Пасхи (5 мая) пробовать продукты, содержащие яйца, нельзя, ведь продолжается Великий пост.

Важно:

Страстная пятница (3 мая 2024 года) – день, когда категорически запрещается печь куличи, красить яйца и заниматься любой работой по дому. Это день скорби по распятому Иисусу Христу.

– день, когда категорически запрещается печь куличи, красить яйца и заниматься любой работой по дому. Это день скорби по распятому Иисусу Христу. Сам день Пасхи (5 мая 2024 г.) также не рекомендуется для приготовления пищи. В этот день лучше сосредоточиться на молитве и праздновании.

Напомним, мы уже писали, почему Пасха 2024 года в Украине будет в другой день.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!