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Здоровье

Когда лучше обедать, чтобы не набрать вес

Цихоцкая Мария

Когда лучше обедать, чтобы не набрать вес

Похудение – это сложный процесс, требующий комплексного подхода. Одним из важных аспектов является правильное питание. Чтобы добиться успеха, важно употреблять здоровые продукты, которые обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и помогают чувствовать себя сытым. Об этом пишет УНИАН.

Дипломированный диетолог Эми Гудсон назвала идеальный обед для похудения. Этот салат содержит все пять групп продуктов и менее 500 калорий.

Состав салата:

  • Смесь зеленая
  • 85 г лосося
  • 1 столовая ложка сыра фета
  • 1 столовая ложка измельченных грецких орехов
  • 1/4 стакана ягод
  • 1/4 стакана киноа
  • 1/4 среднего авокадо
  • Бальзамический соус

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Преимущества салата:

  • Этот обед является хорошим источником клетчатки, белков и здоровых жиров.
  • Клетчатка помогает чувствовать себя сытым, что может привести к уменьшению потребления калорий.
  • Белки также способствуют ощущению сытости.
  • Здоровые жиры помогают организму усваивать жирорастворимые витамины и обеспечивают чувство сытости.

Напомним, мы уже писали, как быстро похудеть.

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