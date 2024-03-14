Когда люди начали носить одежду: что говорит наука

Археологические исследования указывают на то, что одежда не выживает так, как артефакты из твердых материалов, поэтому ученым приходится проявлять творчество, чтобы ответить на этот сложный вопрос.

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Когда ранние люди эволюционировали от обезьяноподобных предков и потеряли мех, они стали подвержены влиянию стихии, поэтому необходима стала одежда для защиты. Однако дату начала ношения одежды трудно определить из-за отсутствия материальных доказательств, пишет Live Science.

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Ученые изучали эволюционную историю вшей, живущих на человеке, чтобы определить момент, когда наши предки начали носить одежду. Исследования генетики вшей и генетики человека указывают на то, что главные платяные вши эволюционировали от обезьяноподобных вшей около 170 000 лет назад.

Но доказательства существования одежды могут быть и постарше. Согласно археологическим находкам, группа Homo heidelbergensis уже 300 000 лет назад носила кожу медведей.

История одежды сложна и связана с эволюционными переменами и климатическими условиями. Хотя ученые продолжают исследовать эту тему, однозначного ответа на вопрос, когда люди начали носить одежду, пока нет.

Ранее ученые узнали, что пещерные люди могли падать в спячку.

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