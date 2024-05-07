Когда можно начинать огородные работы после Пасхи

Раньше в народе говорили, что в первые семь дней после празднования Пасхи, нельзя выполнять никакие земельные работы. Считалось, что этот период должен быть посвящен молитвам, посещению церкви и обращению к Богу. Несмотря на это, есть люди, которые не оставляют свои огороды без внимания даже в эти праздничные дни.

Однако, Православная церковь не имеет никаких запретов относительно работы в праздничные дни, в частности пасхальные. Такие ограничения не найдешь в Библии. Высказывание "работать запрещено" является лишь народным верованием, пишет портал "Ого".

В день великого православного праздника духовенство призывает перенести тяжелую работу на другое время, кроме случаев, когда нужно помочь тем, кто болен или слаб. Вместо этого, стоит посвятить день Богу, посетить церковь или помолиться дома, прочитать Священное Писание и задуматься над духовными ценностями, а не материальными.

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Христианский портал truechristianity.info советует искренне верующим православным обращаться к священнику своего прихода за благословением начинать работу на земле во время Светлой седмицы. У каждого батюшки может быть свой подход и уровень строгости к прихожанам.

Различные народные сельскохозяйственные обычаи, суеверия и суеверия не относятся к Православной церкви.

Архимандрит Алипий, на портале "Православие в Украине", отмечает: "Когда говорят, что нельзя работать в праздники, то это не совсем верно. Надо быть на богослужениях праздничных дней. А между службами делать добрые дела. Например – вскопать огород немощной бабушке в эти дни не только не грех, а даже желательно, потому что этим делом святим великий день! Это надо делать на протяжении всех восьми дней Пасхи".

После среды Светлой недели можно посетить кладбище, чтобы привести в порядок могилы. Не стоит опасаться осуждения или придерживаться суеверий. В Проводное воскресенье, известное также как Радоница, некоторые люди приходят на кладбище заранее, чтобы привести в порядок могилы до начала поминальных молебнов. Кто-то приезжает издалека и даже из-за границы, а кто-то в течение Поминальной недели посещает могилы родственников и поминальные службы в разных местностях.

Предлагаем узнать, что нужно нести на кладбище на поминальные дни, а что нет.

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