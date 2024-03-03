Когда отмечают весеннее равноденствие 2024 года: традиции и приметы

Все мы знаем, что 21 марта это не просто календарная дата. Это день весеннего равноденствия, когда день становится длиннее ночи, а природа просыпается от зимнего сна.

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День весеннего равноденствия – это не просто дата, это настоящий праздник пробуждения природы, который дарит нам надежду, радость и веру в лучшее будущее. Об этом пишет ТСН.

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Что это за день с научной точки зрения?

Это астрономический момент, когда центр Солнца пересекает небесный экватор. В 2024 году это произойдет 20 марта в 23:24 по Киеву.

Почему это так важно?

С давних времен люди заметили, что с этого дня погода становится более теплой, а дни – длиннее. Поэтому день весеннего равноденствия считался настоящим праздником, символизирующим победу весны над зимой.

Как наши предки отмечали этот праздник?

Утром хозяйки пекли печенье в форме жаворонков, которое потом ритуально съедали.

После обеда все шли на ярмарку, где пели, танцевали, участвовали в играх.

К вечеру на площади жгли костер, а потом катили с горы горящие колеса – символ Солнца.

А как отмечают день весеннего равноденствия в других странах мира?

В Индии это фестиваль красок, когда люди осыпают друг друга цветными порошками.

это фестиваль красок, когда люди осыпают друг друга цветными порошками. В Японии уважают покойников, устраивая поминальные обеды.

уважают покойников, устраивая поминальные обеды. В Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане, Афганистане и других странах – это Новый год.

и других странах – это Новый год. В Мексике едут в Чичен-Ицу, чтобы посмотреть на театральные представления и порадоваться весеннему солнцу.

День весеннего равноденствия считался магическим днем, поэтому девушки гадали о любви и судьбе.

Выпекали пряники с разными предметами: перстень – свадьба, бусинка – беременность, серьги – встреча с суженым.

Гадали со свечой, глядя на пламя и воображая жизнь, о которой мечтают.

Писали имена на клочках бумаги, клали под подушку, а утром вытаскивали один – так будет зовут суженого.

Существовали и народные приметы:

Если 20 марта мороз, вся весна будет холодной.

Если тепло – в ближайшие 40 дней будет такая же погода.

Стая птиц, летящих высоко в небе, – к богатому урожаю зерновых.

Очень важно простить все образы, отогнать негатив из мыслей, тогда природа будет хорошей в течение всего года.

Напомним, ранее мы писали о народных приметах, связанных с Солнцеворотом.

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