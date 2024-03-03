Когда отмечают весеннее равноденствие 2024 года: традиции и приметы
Все мы знаем, что 21 марта это не просто календарная дата. Это день весеннего равноденствия, когда день становится длиннее ночи, а природа просыпается от зимнего сна.
День весеннего равноденствия – это не просто дата, это настоящий праздник пробуждения природы, который дарит нам надежду, радость и веру в лучшее будущее. Об этом пишет ТСН.
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Что это за день с научной точки зрения?
Это астрономический момент, когда центр Солнца пересекает небесный экватор. В 2024 году это произойдет 20 марта в 23:24 по Киеву.
Почему это так важно?
С давних времен люди заметили, что с этого дня погода становится более теплой, а дни – длиннее. Поэтому день весеннего равноденствия считался настоящим праздником, символизирующим победу весны над зимой.
Как наши предки отмечали этот праздник?
Утром хозяйки пекли печенье в форме жаворонков, которое потом ритуально съедали.
После обеда все шли на ярмарку, где пели, танцевали, участвовали в играх.
К вечеру на площади жгли костер, а потом катили с горы горящие колеса – символ Солнца.
А как отмечают день весеннего равноденствия в других странах мира?
- В Индии это фестиваль красок, когда люди осыпают друг друга цветными порошками.
- В Японии уважают покойников, устраивая поминальные обеды.
- В Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане, Афганистане и других странах – это Новый год.
- В Мексике едут в Чичен-Ицу, чтобы посмотреть на театральные представления и порадоваться весеннему солнцу.
День весеннего равноденствия считался магическим днем, поэтому девушки гадали о любви и судьбе.
- Выпекали пряники с разными предметами: перстень – свадьба, бусинка – беременность, серьги – встреча с суженым.
- Гадали со свечой, глядя на пламя и воображая жизнь, о которой мечтают.
- Писали имена на клочках бумаги, клали под подушку, а утром вытаскивали один – так будет зовут суженого.
Существовали и народные приметы:
- Если 20 марта мороз, вся весна будет холодной.
- Если тепло – в ближайшие 40 дней будет такая же погода.
- Стая птиц, летящих высоко в небе, – к богатому урожаю зерновых.
- Очень важно простить все образы, отогнать негатив из мыслей, тогда природа будет хорошей в течение всего года.
Напомним, ранее мы писали о народных приметах, связанных с Солнцеворотом.
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