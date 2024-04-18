Когда печь паску и красить яйца на Пасху 2024: лучшие дни согласно поверью

Не за горами один из самых главных религиозных праздников – Пасха! В этом году православные верующие будут праздновать его 5 мая. Но когда же это делать, чтобы не нарушить традиции и не навредить себе?

Перед праздником, кроме уборки и других хлопот, нас ждет приятное дело – приготовление ароматной пасхи и крашение яиц, пишет издание 5692.com.

Читайте также: Хозяйке открыли секрет длительного хранения паски свежим

Когда печь паски и красить яйца?

Традиционно эти приготовления проходят в течение Страстной недели – последней недели перед Пасхой.

Однако есть два особенно благоприятных дня:

Чистый четверг (2 мая 2024 года): именно в этот день принято наводить порядок в доме и готовить все необходимое для праздничного стола. Поэтому многие хозяйки именно в Чистый четверг пекут паски и красят яйца.

именно в этот день принято наводить порядок в доме и готовить все необходимое для праздничного стола. Поэтому многие хозяйки именно в Чистый четверг пекут паски и красят яйца. Большая суббота (4 мая 2024): еще один удачный день для этих дел. В этот день можно испечь пасхи из теста, которое было замешано в четверг, или замесить новое тесто и приготовить выпечку вечером.

Помните: готовые паски и яйца нужно обязательно освятить в храме. Сделать это можно в течение Великой субботы или утром на Пасху.

А до наступления праздника важно не забывать о том, что Великий пост еще продолжается, и употреблять яйца продукты запрещено.

Когда нельзя печь паски?

Есть два дня, когда печь паски и красить яйца категорически нельзя:

Страстная пятница: этот день посвящен воспоминаниям о распятии Иисуса Христа, поэтому любая работа, в том числе приготовление пищи, считается неуместной.

этот день посвящен воспоминаниям о распятии Иисуса Христа, поэтому любая работа, в том числе приготовление пищи, считается неуместной. Пасха: светлый праздник Воскресения Христова, когда любая работа по дому, в том числе приготовление пищи, считается грехом.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие ингредиенты не стоит добавлять, чтобы не испортить паски.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!