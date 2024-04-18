Когда печь паску и красить яйца на Пасху 2024: лучшие дни согласно поверью
Не за горами один из самых главных религиозных праздников – Пасха! В этом году православные верующие будут праздновать его 5 мая. Но когда же это делать, чтобы не нарушить традиции и не навредить себе?
Перед праздником, кроме уборки и других хлопот, нас ждет приятное дело – приготовление ароматной пасхи и крашение яиц, пишет издание 5692.com.
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Когда печь паски и красить яйца?
Традиционно эти приготовления проходят в течение Страстной недели – последней недели перед Пасхой.
Однако есть два особенно благоприятных дня:
- Чистый четверг (2 мая 2024 года): именно в этот день принято наводить порядок в доме и готовить все необходимое для праздничного стола. Поэтому многие хозяйки именно в Чистый четверг пекут паски и красят яйца.
- Большая суббота (4 мая 2024): еще один удачный день для этих дел. В этот день можно испечь пасхи из теста, которое было замешано в четверг, или замесить новое тесто и приготовить выпечку вечером.
Помните: готовые паски и яйца нужно обязательно освятить в храме. Сделать это можно в течение Великой субботы или утром на Пасху.
А до наступления праздника важно не забывать о том, что Великий пост еще продолжается, и употреблять яйца продукты запрещено.
Когда нельзя печь паски?
Есть два дня, когда печь паски и красить яйца категорически нельзя:
- Страстная пятница: этот день посвящен воспоминаниям о распятии Иисуса Христа, поэтому любая работа, в том числе приготовление пищи, считается неуместной.
- Пасха: светлый праздник Воскресения Христова, когда любая работа по дому, в том числе приготовление пищи, считается грехом.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие ингредиенты не стоит добавлять, чтобы не испортить паски.
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